Противники концерта жгли файеры и скандировали лозунги против «экспансии российских артистов». Поклонники рэпера в ответ заявили, что «творчество вне политики».
Летом националисты уже пытались сорвать концерт рэпера, но и тогда их постигла неудача.
Несколько лет назад российской звезде запретили въезд на Украину. В конце июня Баста приехал на выступление, однако в Службе безопасности заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.
Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.
* Деятельность организации запрещена на территории РФ