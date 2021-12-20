В украинской столице националисты вновь попытались сорвать выступление российского рэпера Басты, передает 20 декабря Sputnik

Зачастил: Баста снова споет в Одессе © Василий Вакуленко/Инстаграм

Летом националисты уже пытались сорвать концерт рэпера, но и тогда их постигла неудача.

Несколько лет назад российской звезде запретили въезд на Украину. В конце июня Баста приехал на выступление, однако в Службе безопасности заявили, что музыканту нужно снова запретить въезд. В Госпогранслужбе на это ответили, что предыдущий срок санкции для артиста уже истек, а на новый он пока «не заработал», так как больше не ездил в Крым.

Многие поклонники Вакуленко советовали звезде не ездить на Украину, опасаясь за жизнь кумира, так как помимо СБУ концертами рэпера заинтересовался бывший руководитель одесского отделения организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко. Он объявил крупное вознаграждение за голову Басты.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ