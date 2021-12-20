К немецкой рождественской ярмарке в Одессе испекли рекордный кекс-штоллен весом 92 кг, его внесли в Книгу рекордов Украины. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 19 декабря

В Киевской области хотят побить мировой рекорд с помощью кота © СС0, pixabay

«Традиционный немецкий кекс известен во всем мире, как и наш город. Сегодня в Одессе мы испекли самый большой штолен, а потом угощали посетителей ярмарки. Очень приятно, что мы смогли порадовать такое большое количество людей. Уверен, по результатам всех дней ярмарки их будет еще больше», — сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Вес штоллена составил 92 кг. Рекорд зафиксирован Книгой рекордов Украины.

Штоллен — сдобный кекс с цукатами, посыпанный сахарной пудрой, который в Германии традиционно пекут к Рождеству, он символизирует младенца в яслях.

Ранее на Украине установили похожие забавные рекорды: во Львове «соткали» гигантский рушник с «вышивкой» из вареников, в Харькове приготовили двухметровый хотдог, а в Одесской области на флаге Украины выложили огромную карту страны из колбасы.