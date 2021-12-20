На днях в интернете распространили видеозапись, на которой малыши в детском саду Казахстана разыгрывают сцену: в образе советских солдат они допрашивают, а затем расстреливают казахского студента

Эксперт рассказал о судьбе русского языка в Казахстане © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Как позже заверил глава управления образования Туркестанской области Рахимбек Жолаев, видео было создано 3-4 года назад, передает 20 декабря Sputnik.

«Подобные постановки не рекомендуются и не предусмотрены в типовой программе дошкольного образования. Ещё тогда провели разъяснительные беседы с руководителями дошкольных организаций и школ о недопустимости подобных театральных действий с участием детей. Сейчас подобные сцены с участием детей не организовываются», — отметил Жолаев.

Ранее в Казахстане произошел скандал с так называемыми языковыми патрулями, которые получили известность летом. Тогда местные националисты заходили в магазины и государственные учреждения и проверяли знание казахского языка работниками. Тех, кто казахский не знал, заставляли на камеру извиняться. Глава Россотрудничества Евгений Примаков тогда заявил, что казахстанские власти «с опаской относятся к своим националистам и стараются лишний раз их не раздражать».