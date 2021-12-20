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Момент падения главной елки Мариуполя 19 декабря попал на видео, ролик опубликовал YouTube-канал mrpl.city 20 декабря

Елка на центральной площади Мариуполя упала, не выдержав ураганного ветра. Верхушка украшенного дерева полетела прямо на зрителей, но они успели отбежать, никто не пострадал.

Местная администрация обещает вскоре установить новую, усиленную конструкцию елки. Ёлкопад: в украинских городах «летают» новогодние деревья © president.gov.ua

На странице мэрии можно наблюдать за происходящим на центральной площади Мариуполя онлайн.

Также ранее елки попадали от сильного ветра в поселке Квасилов Ровенской области и Лебедине Сумской области.

В поселке Романов конструкция елки обрушилась вместе с работником, который ее устанавливал. Мужчина упал с высоты 12 метров, к счастью, он остался жив.

Ранее в целом ряде городов Украины падали флагштоки, установленные к празднованию 30-летней годовщины объявления независимости страны.