Все чаще в СМИ появляется информация, что страдающая от сахарного диабета певица Алла Пугачева не соблюдает диету, так как не может устоять перед сладким. Поклонники бьют тревогу, а ее муж Максим Галкин, якобы даже предложил радикальное решение. Об этом 19 декабря написала «Экспресс газета»

«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: "Как же я сейчас закажу капучино или американо. И шарик мороженого. Она любитель сладкого», — рассказала певица Жасмин.

Комаровский ответил, нужна ли школьнику подушка © commons.wikimedia.org, Tony Webster

В новостных лентах регулярно появляются сообщения о проблемах со здоровьем примадонны. Известно, что помимо диабета она страдает от подагры и имеет проблемы с сердцем, однако сама певица не любит говорить на эту тему, предпочитая отшучиваться.

В последнее время 72-летняя звезда сильно похудела, что что только подогревает сплетни о болезнях и даже критическом состоянии артистки. Отдельные эксперты утверждают, что очередной срыв диеты может закончится для примадонны фатально.