«Она не переедает, но ест нормально. После этого всегда с кайфом говорит: "Как же я сейчас закажу капучино или американо. И шарик мороженого. Она любитель сладкого», — рассказала певица Жасмин.
Издание сообщает, что Галкин даже предложил супруге заменить сладости на алкоголь, однако этот вариант ее не устроил.
В новостных лентах регулярно появляются сообщения о проблемах со здоровьем примадонны. Известно, что помимо диабета она страдает от подагры и имеет проблемы с сердцем, однако сама певица не любит говорить на эту тему, предпочитая отшучиваться.
В последнее время 72-летняя звезда сильно похудела, что что только подогревает сплетни о болезнях и даже критическом состоянии артистки. Отдельные эксперты утверждают, что очередной срыв диеты может закончится для примадонны фатально.