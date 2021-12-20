В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО
В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО
© РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк
По словам экс-посла США на Украине, обнародование подобных проектов документов — ненормальная дипломатическая практика.

«То, как российская сторона представила свои запросы, говорит о том, что Кремль не делает серьезной ставки на переговоры, а публично выдвигает неприемлемые требования, на которые он впоследствии сможет сослаться как на предлог для военных действий против Украины», — заявил Пайфер.

Россия сделала США предложения по Украине
Россия сделала США предложения по Украине
© РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
При этом, по мнению дипломата, Вашингтон готов к обсуждениям предложений РФ.

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.