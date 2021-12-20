По словам экс-посла США на Украине, обнародование подобных проектов документов — ненормальная дипломатическая практика.
«То, как российская сторона представила свои запросы, говорит о том, что Кремль не делает серьезной ставки на переговоры, а публично выдвигает неприемлемые требования, на которые он впоследствии сможет сослаться как на предлог для военных действий против Украины», — заявил Пайфер.
При этом, по мнению дипломата, Вашингтон готов к обсуждениям предложений РФ.
Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.