Проекты соглашений по гарантиям безопасности для РФ содержат неприемлемые для США положения, однако в Вашингтоне готовы их рассматривать, сказал бывший посол США на Украине Стивен Пайфер в комментарии РБК 20 декабря

В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

«То, как российская сторона представила свои запросы, говорит о том, что Кремль не делает серьезной ставки на переговоры, а публично выдвигает неприемлемые требования, на которые он впоследствии сможет сослаться как на предлог для военных действий против Украины», — заявил Пайфер.

Россия сделала США предложения по Украине © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Ранее, 15 декабря, в ходе визита в Москву помощника госсекретаря США Карен Донфрид, российская сторона передала США предложения по гарантиям безопасности для РФ.