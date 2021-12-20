Ураганный ветер повалил еще две новогодние елки в разных городах Украины. Об этом сообщило 20 декабря «Суспильне»

В Мариуполе рухнула главная новогодняя ёлка © РИА Новости, Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

«Сильный ураган. Хотя стояла она на растяжках, но они лопнули, и она упала. Не выдержала и основа. Ее вывернуло с корнями. Нынешняя елка имеет высоту 20 метров, она где-то на пять метров выше обычного», — сказал мэр населенного пункта Александр Бакликов.

В связи с происшествием власти города перенесли открытие елки, запланированное на 19 декабря.

Кроме того, упало новогоднее дерево и в центре поселка Квасилов Сумской области.

«С огорчением сообщаем, что сильный ветер сломал елку в Квасилове. Но непогода не испортит праздник для квасиловчан. Вместе с горсветом работаем, чтобы как можно скорее восстановить и закрепить новогоднее дерево. Делаем все возможное, чтобы вернуть праздничную атмосферу в поселок», — сообщили коммунальщики поселка.

До этого ветер повалил елку и в Мариуполе. Рухнул ее верхний сегмент, люди успели разбежаться и не пострадали.