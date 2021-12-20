Неизвестные обрисовали фасад здания молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ), облили двери краской и расклеили листовки с оскорбительным содержанием. Об этом 19 декабря сообщил руководитель молодежного крыла Артем Марчевский в Facebook

Депутаты Рады от ОПЗЖ готовы сложить мандаты © Оппозиционная платформа - за жизнь

«Пока мы с самого утра развозим подарки от Святого Николая в каждом регионе, особо обделенное подарками и интеллектом быдло сделало презент нам в Харькове — обрисовали фасад приемной молодежного крыла ОПЗЖ… Ну, не страшно. Я уже давно хотел фасад обновить. Фасад мы обновим, людям и дальше будем помогать», — написал Марчевский.

В начале декабря Марчевский сообщал, что около 150 украинцев потребовали возле посольства в Чехии поддержать закрытые на Украине оппозиционные телеканалы, чтобы получать различную информацию.

В феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов депутата Рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака - «112 Украина», NewsOne и ZIK.