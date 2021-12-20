Врач порекомендовал устанавливать елку в труднодоступном для животных месте, а если это невозможно, то лучше отказаться от «дождика» и мишуры, ограничившись крупными игрушками и гирляндами.
«В период новогодних праздников нам очень часто приходится оперировать животных, которые наедаются "дождика", и доставать его хирургическим путем. Такая операция наносит большой урон кишечнику животного, а порой и создает существенный риск для жизни. Ведь когда "дождик" попадает в кишечник, он начинает накручивать на себя весь кишечник, стягивая его в "гармошку" или разрезая его», — пояснил Панченко.
Ветеринар предостерег владельцев кошек и собак от самостоятельного извлечения ранее съеденной мишуры, а также посоветовал не давать питомцам противорвотные препараты, а наоборот, помочь животному с помощью слабительного или вазелинового масла.