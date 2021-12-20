По мнению ветеринаров, самым опасным новогодним предметом для домашних любимцев, вне сомнения, является новогодний «дождик» или мишура. Что делать, чтобы праздник прошел без неприятных «приключений», рассказал ветеринарный врач Иван Панченко. Его рекомендации 20 декабря опубликовал «Главред»

Котлеты по-киевски больше не котлеты: украинский депутат «национализировал» блюдо © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк

«В период новогодних праздников нам очень часто приходится оперировать животных, которые наедаются "дождика", и доставать его хирургическим путем. Такая операция наносит большой урон кишечнику животного, а порой и создает существенный риск для жизни. Ведь когда "дождик" попадает в кишечник, он начинает накручивать на себя весь кишечник, стягивая его в "гармошку" или разрезая его», — пояснил Панченко.

Ветеринар предостерег владельцев кошек и собак от самостоятельного извлечения ранее съеденной мишуры, а также посоветовал не давать питомцам противорвотные препараты, а наоборот, помочь животному с помощью слабительного или вазелинового масла.