Какая-то работа Украины с Байрактарами была проведена, но силам ДНР/ЛНР паниковать рано. Скорее всего, они применили беспилотник не на территории Донбасса, а где-то на полигоне. Об этом рассказал военный эксперт Александр Жилин в интервью изданию Украина.ру

Александр Жилин: У России достаточно средств, чтобы, не входя в Донбасс, принудить Украину к миру © Twitter, Александр Жилин Кирилл Буданов заявлял, что ВСУ впервые использовали Javelin во время боевых действий в Донбассе. По его словам, вооружения призваны стать значительным психологическим сдерживающим фактором. Позднее Украинский Генштаб засекретил данные об использовании «Джавелинов» и турецких беспилотников Bayraktar.

Мы не знаем, какие средства ПВО сегодня установлены на направлениях возможного наступления Украины, но они там, безусловно есть, и потери среди украинских беспилотников будут высокими, уточнил специалист.

А поскольку этих беспилотников не так много для ведения интенсивных боевых действий, этот кураж быстро закончится, добавил он.

«Они оперируют опытом войны Азербайджана против Армении. Да, Азербайджан применил эти беспилотники, и применил успешно. Но у армян вообще ничего не было. Там было прямое предательство Пашиняна. Фактически турки под прикрытием азербайджанцев как на полигоне расстреливали личный состав и технику армян. Ничего не было сделано Пашиняном для защиты своих соотечественников и прикрытия их с воздуха или средствами ПВО», — напомнил Жилин.

Для того, чтобы осуществлять стратегическое планирование и планирование военных операций, нужны профессионалы, на Украине таких нет, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.