Запад поощряет антироссийскую политику Украины, поэтому Россия вынуждена обозначить красные линии, пояснил политолог.
Он отметил, что Россия уже «семь лет терпела» невыполнение Минских соглашений, а сейчас, когда Украина не просто их саботирует, а принимает противоречащие им законы, статус-кво, который сложился в 2015 году, меняется в гораздо менее выгодную для России сторону.
«Отчасти Россия просто обозначает свое категорическое несогласие с нынешней политикой США в отношении Украины, с втягиванием Украины в НАТО», — подчеркнул Суслов.
Политолог указал, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Россия была вынуждена пойти на военную операцию против Грузии. Тогда, по его словам, она не только отражала агрессию Грузии в Южной Осетии — было важно снять вопрос интеграции Грузии и Украины с НАТО.
Украинские и западные СМИ обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивают, что войска РФ перемещаются по территории России и никому не угрожают. Москва передала США и НАТО предложения по обеспечению гарантий безопасности для РФ.