Россия не планирует наступательных операций на Украине, а демонстрирует готовность реагировать на эскалацию в Донбассе со стороны Киева, заявил в интервью Lenta.ru заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики» Дмитрий Суслов

Запад поощряет антироссийскую политику Украины, поэтому Россия вынуждена обозначить красные линии, пояснил политолог.

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«Отчасти Россия просто обозначает свое категорическое несогласие с нынешней политикой США в отношении Украины, с втягиванием Украины в НАТО», — подчеркнул Суслов.

Политолог указал, что похожая ситуация была в 2008 году, когда Россия была вынуждена пойти на военную операцию против Грузии. Тогда, по его словам, она не только отражала агрессию Грузии в Южной Осетии — было важно снять вопрос интеграции Грузии и Украины с НАТО.

Украинские и западные СМИ обвиняют Россию в подготовке «вторжения» на Украину. В Москве подчеркивают, что войска РФ перемещаются по территории России и никому не угрожают. Москва передала США и НАТО предложения по обеспечению гарантий безопасности для РФ.