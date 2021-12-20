Посол России в Польше Сергей Андреев ответил премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому, который призвал отказаться от запуска газопровода «Северный поток - 2», передают 20 декабря «Известия»

«Северный поток-2» не запустят до лета 2022 года - СМИ © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin

«В отношении запуска "Северного потока — 2" решение, конечно, будет приниматься не в Польше», — отметил посол.

Андреев назвал странными призывы польского премьера к антимонопольному расследованию против «Газпрома», так как они не имеют никаких оснований и перспектив.

Дипломат сомневается, что Варшава сможет найти более выгодного поставщика газа, чем «Газпром». Он заключил, что вся тема газовых отношений между Россией и ЕС до крайности политизирована, в чем виноваты и представители Польши.

Польский премьер неоднократно выступал с критикой проекта, призывая не допустить его запуск «ради мира» и перестать «снабжать» президента России Владимира Путина «дополнительными деньгами» для вооружения. Он считает, что Россия якобы использует газ как «политический козырь». Кроме того, политик полагает, что к появлению высокой инфляции в странах Европы причастны «Газпром», «Северный поток — 2» и Россия. Такую позицию он объяснил тем, что рост цен в европейских странах вызван удорожанием топлива, а за высокие цены энергоносителей ответственны якобы указанные российские компании и сама Москва.

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в своем блоге накануне написал, что только в декабре цены на газ в Европе выросли примерно на 40%. С начала лета этого года они повысились приблизительно на 300%.