Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заподозрил Россию в желании «исключить» европейские страны из переговоров по безопасности, но надеется, что США этого не допустят. Об этом он заявил 19 декабря в своем блоге

Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2» © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

По его словам, ЕС должен быть участником любых «переговоров по архитектуре европейской безопасности».

«В пятницу МИД России обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — отметил он.

На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.