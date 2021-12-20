«Чего Россия хочет, в итоге, добиться… пока неясно… Мы не можем исключать того, что Россия может использовать этот кризис для своей объявленной цели по перестройке системы безопасности в Европе, а также для того, чтобы исключить европейцев из этих дискуссий. Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку», — написал Боррель.
По его словам, ЕС должен быть участником любых «переговоров по архитектуре европейской безопасности».
«В пятницу МИД России обнародовал проект предложений о гарантиях безопасности между РФ и США, а также европейскими членами НАТО. Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий», — отметил он.
На прошлой неделе МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. Как заявлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.