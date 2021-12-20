Родился 4 января 1968 года в городе Марганце УССР.
В 1988 году окончил физико-технический институт Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.
В 1989-2003 годах работал в финансовой сфере, занимался бизнесом и инвестициями.
В 2003 году стал соучредителем компании «Техномедия».
В 2003 — 2008 годах спродюсировал ряд фильмов и более 40 музыкальных клипов для ведущих украинских и российских исполнителей.
С 2008 года проживает в США.
Занимается колоризацией черно-белых фильмов.
Создал цветные версии картин «В бой идут одни старики», «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Цирк» и т. д.
Исполнительный продюсер фильма «Сноуден».
Режиссер документальных фильмов «Украина в огне» (о смене власти в 2014 году), «В борьбе за Украину», Ukraine: the Everlasting Present.
Специалист по 3D-конверсии изображения (фильм Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король», анимационный 3D-фильм «Последний человек из Атлантиды»).
Член Правления гильдии продюсеров Украины. Председатель Наблюдательного совета украинской фильмкомиссии.
Член французской организации кинодеятелей, гильдии режиссеров США, европейской гильдия независимых продюсеров.
Лауреат наград за достижения в кинодеятельности.