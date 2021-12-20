Кинопродюсер, режиссер

Родился 4 января 1968 года в городе Марганце УССР.

В 1988 году окончил физико-технический институт Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара.

В 1989-2003 годах работал в финансовой сфере, занимался бизнесом и инвестициями.

Американский режиссер Лопатенок: «Как актер, Зеленский нашел бы общий язык со Стоуном» © предоставлено режиссером Игорем Лопатёнком

В 2003 — 2008 годах спродюсировал ряд фильмов и более 40 музыкальных клипов для ведущих украинских и российских исполнителей.

С 2008 года проживает в США.

Занимается колоризацией черно-белых фильмов.

Создал цветные версии картин «В бой идут одни старики», «Волга-Волга», «Весёлые ребята», «Цирк» и т. д.

Исполнительный продюсер фильма «Сноуден».

«Украина в огне»: сеанс киноправды © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Специалист по 3D-конверсии изображения (фильм Андрея Кончаловского «Щелкунчик и Крысиный король», анимационный 3D-фильм «Последний человек из Атлантиды»).

Член Правления гильдии продюсеров Украины. Председатель Наблюдательного совета украинской фильмкомиссии.

Член французской организации кинодеятелей, гильдии режиссеров США, европейской гильдия независимых продюсеров.

Лауреат наград за достижения в кинодеятельности.