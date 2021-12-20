Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский ответил на один из часто задаваемых ему вопросов: нужна ли подушка на стуле школьникам. Соответствующий ролик медик разместил в Instagram 19 декабря

«Я просто представил себе эту картину, как в класс принесли 30 подушек. И что будет с этими подушечками на переменах? Эти ж дети, они поубивают друг друга этими подушками», — поразмышлял врач.

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«Тем не менее, ребят, ну правда, при наличии нормальных штанов и нормальных трусов… Нормальные трусы — это любые трусы. Этого комплекта достаточно, чтобы при температуре +16 задница не замерзла», — констатировал Комаровский.

Он подчеркнул, что главное в классе не подушки и даже не парты, а воздух, который часто бывает спертым, поэтому если у родителей есть деньги на усовершенствование класса, то стоит потратить их на датчик углекислоты.

«Главная трагедия наших классов, наших школ состоит в том, что 30 человек в замкнутом, плохо вентилируемом пространстве. Потому что большинство учителей — это обычные наши женщины с нашей печальной ментальностью, которые сквозняка боятся больше всех вирусов и микробов на свете», — сказал врач.