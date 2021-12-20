«Я просто представил себе эту картину, как в класс принесли 30 подушек. И что будет с этими подушечками на переменах? Эти ж дети, они поубивают друг друга этими подушками», — поразмышлял врач.
Задался Комаровский и вопросом дезинфекции, поинтересовавшись у родителей, задававших этот вопрос, кто из них собирается стирать подушки. По мнению медика, если уж детей в классе «поусаживали на металлические табуретки», то лучше обойтись полиуретановыми ковриками.
«Тем не менее, ребят, ну правда, при наличии нормальных штанов и нормальных трусов… Нормальные трусы — это любые трусы. Этого комплекта достаточно, чтобы при температуре +16 задница не замерзла», — констатировал Комаровский.
Он подчеркнул, что главное в классе не подушки и даже не парты, а воздух, который часто бывает спертым, поэтому если у родителей есть деньги на усовершенствование класса, то стоит потратить их на датчик углекислоты.
«Главная трагедия наших классов, наших школ состоит в том, что 30 человек в замкнутом, плохо вентилируемом пространстве. Потому что большинство учителей — это обычные наши женщины с нашей печальной ментальностью, которые сквозняка боятся больше всех вирусов и микробов на свете», — сказал врач.