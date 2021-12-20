Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заподозрил Россию в давлении на Европу из-за газопровода «Северный поток-2». Соответствующее заявление он сделал 19 декабря в своем блоге

«Северный поток-2» не запустят до лета 2022 года - СМИ © Nord Stream 2 / Nikolai Ryutin выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако Москва якобы использует энергетику в качестве инструмента политического влияния.

Многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие «Газпрому», как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока-2»

Боррель также добавил, что только в декабре цены на газ выросли примерно на 40%. С начала лета этого года они возросли приблизительно на 300%.

