По его словам, Россия выполняет свои обязательства по поставкам газа, однако Москва якобы использует энергетику в качестве инструмента политического влияния.
Многие рассматривают ее нынешний отказ увеличивать объемы экспорта в Европу или повторно заполнить хранилища, принадлежащие «Газпрому», как средство оказания давления на ЕС и, в частности, для обеспечения нормативного лицензирования «Северного потока-2»
Боррель также добавил, что только в декабре цены на газ выросли примерно на 40%. С начала лета этого года они возросли приблизительно на 300%.