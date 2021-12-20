Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве. Об этом 19 декабря заявил отец погибшей Анатолий Андросович, передает Sun

Застреливший украинку голливудский актер Болдуин раскрыл необычную деталь инцидента © REUTERS, Mark Blinch

По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер «не может понести частичную ответственность за смерть» оператора.

В октябре на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции эпизода американский актер Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Позже Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.