«Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер — это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», — сказал отец Хатчиинс.
По его словам, Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер «не может понести частичную ответственность за смерть» оператора.
В октябре на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции эпизода американский актер Болдуин выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Позже Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.