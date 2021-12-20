В воскресенье, 19 декабря, в Париже прошел финал международного песенного конкурса «Детское Евровидение». О результатах в тот же день сообщило представительство конкурса на Украине на своей официальной странице в Facebook

«Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на "Детском Евровидении 2021"! Она набрала больше всего голосов среди всех участников — 224 балла, на втором месте — Польша с результатом в 218 баллов», — говорится в сообщении.

Котлеты по-киевски больше не котлеты: украинский депутат «национализировал» блюдо © РИА Новости, Игорь Костин / Перейти в фотобанк Елена Усенко — по сумме очков от судей и зрителей заняла 6 место.

«Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (8 место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (5 место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла 6 строчку», — прокомментировали судьбу украинки организаторы конкурса.

Следующее, 7 место, досталось россиянке Тане Меженцевой, она исполнила трек Mon ami («Мой друг») и набрала 124 балла. Правда о результате этой девочки украинские СМИ и представители конкурса умолчали.

Всего в финале соревновались 19 конкурсантов.