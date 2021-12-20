«Представительница Армении Malеna с песней Qami Qami побеждает на "Детском Евровидении 2021"! Она набрала больше всего голосов среди всех участников — 224 балла, на втором месте — Польша с результатом в 218 баллов», — говорится в сообщении.
Участница от Украины — Елена Усенко — по сумме очков от судей и зрителей заняла 6 место.
«Профессиональное жюри всех стран-участниц отдало нашей представительнице 62 балла (8 место), а зрители оценили выступление певицы в 63 балла (5 место). Всего Елена получила 125 баллов и заняла 6 строчку», — прокомментировали судьбу украинки организаторы конкурса.
Следующее, 7 место, досталось россиянке Тане Меженцевой, она исполнила трек Mon ami («Мой друг») и набрала 124 балла. Правда о результате этой девочки украинские СМИ и представители конкурса умолчали.
Всего в финале соревновались 19 конкурсантов.