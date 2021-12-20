Украинский экономист Алексей Кущ 19 декабря в своей статье для издания «Главред» рассказал о желании Киева стать «второй Польшей»

Просто о сложном. Почему деградирует украинская экономика?

Аналитик считает, что Киев хочет стать «второй Польшей» для Вашингтона, но это не нужно Штатам, так как у них уже есть первая Польша. Он также выразил обеспокоенность, что Украина может быть вовлечена в качестве «прокси-страны» в глобальные геополитические конфликты.

На днях эксперт клуба «Валдай», старший научный сотрудник Института ответственного государственного управления (США) Куинси Анатоль Ливен рассказал, что Украина стремится в ЕС ради экономических преимуществ. По его словам, прежде всего к событиям на Евромайдане в 2014 году привели ненависть к коррупции и отчаяние от экономического упадка, которые были подхвачены националистическими силами, поощряемыми ЕС и США.