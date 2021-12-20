«На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой», — сказал Тищенко.
Бои на кулинарном поприще уже стали для Украины традиционными. «Патриоты» активно отстаивают права, как они утверждают, исконно украинских блюд. Таковыми в стране признают галушки, котлеты по-киевски, киевский торт и борщ.
Права на последний Киев заявляет громче всего: ранее власти страны подали заявку на включение супа в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как блюда исключительно украинской национальной кухни.
Между тем, историки считают борщ славянским блюдом, которое в итоге стало родным для русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын и молдаван.