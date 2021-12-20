Депутат Верховной Рады Украины от правящей партии «Слуга народа» Николай Тищенко заявил, что называть котлеты по-киевски котлетами - неправильно, так как в украинском языке есть для этого свое аутентичное слово. Какое именно название блюду дал парламентарий, 19 декабря написало издание «Говорит Москва»

«На украинском языке это "митбол", мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь всегда на передовой», — сказал Тищенко.

«Слуги народа» планируют новогодний корпоратив и не жалеют денег © сайт ресторана Harvest

Права на последний Киев заявляет громче всего: ранее власти страны подали заявку на включение супа в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как блюда исключительно украинской национальной кухни.

Между тем, историки считают борщ славянским блюдом, которое в итоге стало родным для русских, украинцев, белорусов, поляков, литовцев, румын и молдаван.