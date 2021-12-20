Советник главы офиса украинского президента Тимофей Милованов 19 декабря в эфире телеканала «Дом» рассказал об инвесторах, постепенно выводящих деньги из страны на фоне неопределенности и нагнетания ситуации

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По его словам, если «войны не будет», то не будет и проблем с курсом гривны, так как макроэкономическая ситуация в Украине «относительно хорошая».

При этом, если обстановка будет нагнетаться, люди начнут паниковать, уверен советник президента Владимира Зеленского.

«Прежде всего, будут паниковать иностранные инвесторы, они потихоньку будут выводить деньги. Уже сейчас это происходит, они выводят потихонечку деньги, но немного», — сказал он, отметив, что речь идет о нескольких миллиардах гривен, поэтому курс национальной валюты относительно стабильный.

Милованов заверил, что Национальный банк контролирует ситуацию, и на данный момент его резервы в шесть раз больше, чем в 2014-2015 годах.

В конце ноября Национальный банк Украины впустую продал больше 630 миллионов долларов ради спасения курса гривны. Усилия регулятора оказались безрезультатными: курс гривны за неделю снизился до 27,10 за доллар — максимума за пять месяцев.