Глава военного ведомства не уточнил, какое именно вооружение Литва передаст Украине.
«Это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик», — отметил он.
Анушаускас также подчеркнул, что «дипломатияУкраина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления. будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета».
Ранее во время встречи с министром обороны Литвы глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между Вашингтоном и Вильнюсом. Он также назвал европейскую страну «маяком демократии».
Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.