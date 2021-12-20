Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас 19 декабря заявил, что Вильнюс готов поддержать Украину всеми доступными средствами, включая передачу летального оружия, передает РИА Новости

Рар рассказал, почему Германия не хочет поставлять оружие Украине © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«Это дело многостороннего договора, поскольку вовлечено несколько стран, не только дающая и принимающая страны, но и производитель и поставщик», — отметил он.

Анушаускас также подчеркнул, что «дипломатияУкраина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления. будет успешна тогда, когда у жертвы будут все средства для защиты и обеспечения своего суверенитета».

Ранее во время встречи с министром обороны Литвы глава Пентагона Ллойд Остин рассказал о подписании взаимного соглашения об оборонных поставках между Вашингтоном и Вильнюсом. Он также назвал европейскую страну «маяком демократии».

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.