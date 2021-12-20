Главная новогодняя елка города упала из-за сильного ветра в украинском Мариуполе. Об этом 19 декабря сообщила пресс-служба горсовета в своем Facebook-аккаунте

Главная елка Украины лишилась звезды, но приобрела шляпу © скриншот YouTube

Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.

По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.

В декабре прошлого года во время церемонии открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве произошел пожар. Во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на гирлянду. Обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя.