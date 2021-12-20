«Сегодня вечером из-за сильного ветра упал верхний сегмент главной елки Мариуполя. Подрядная организация в ближайшее время усилит конструкцию. Вскоре снова главная елка засияет новогодними огнями», — говорится в материале.
Находившиеся в это время рядом люди успели отбежать в сторону. В результате инцидента никто не пострадал.
По данным спасателей, скорость ветра в городе 19 декабря превышала 15 метров в секунду.
В декабре прошлого года во время церемонии открытия главной елки страны на Софийской площади в Киеве произошел пожар. Во время торжественного мероприятия были зажжены пиротехнические огни, после чего пламя перекинулось на гирлянду. Обслуживающий персонал ликвидировал возгорание с помощью порошкового огнетушителя.