Президент России Владимир Путин рассказал, что спецслужбы страны в течение этого года предотвратили более 30 терактов. Поздравление главы государства с Днем сотрудников органов безопасности опубликовали 20 декабря на сайте телеканала «Звезда»

ФСБ задержала троих украинских агентов, готовивших теракты в Крыму © Пресс-служба ФСБ РФ / Пресс-служба ФСБ РФ / Перейти в фотобанк

«Это хороший результат, но проблем еще много», — подчеркнул он.

При этом президент напомнил, что за последние 11 лет число преступлений террористической направленности многократно снизилось. Так, за этот период спецслужбы предотвратили более 200 терактов.

«Удалось добиться кардинального снижения террористической угрозы», — добавил Путин.

В своем обращении глава государства также назвал прямую угрозу для единства России. По его словам, ей является экстремизм. Путин призвал жестко пресекать любые проявления ксенофобии, социальной и религиозной вражды, а также не допускать вовлечения граждан, особенно молодежи, в противозаконную антигосударственную деятельность.

В феврале Путин рассказал, что в прошлом году в России предотвратили 72 преступления террористической направленности. Тогда он отметил, что эта цифра выросла на четверть за год. В связи с этим глава государства поставил ФСБ задачу обеспечить новое качество работы спецслужбы по всем направлениям с учетом новых вызовов. Особое внимание он попросил уделить выявлению контактов террористов с зарубежными спецслужбами. Позже российский лидер перечислил причины подъема терроризма в мире. По его словам, это проблемы бедности и медицинского обеспечения.