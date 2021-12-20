Украина может остаться без поддержки со стороны НАТО из-за постоянных провокаций в адрес России. Об этом на днях заявил политолог Лукас Лейрос в своей статье для InfoBrics

Пушков назвал подготовкой к войне с РФ расширение сотрудничества Украины и НАТО © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Однако эксперт отмечает, что есть несколько причин считать такие обещания ложными и сомнительными. Он подчеркнул, то Украина всего лишь инструмент альянса. В Киеве не понимают своего положения, мнимое чувство безопасности подталкивает Украину к ведению «тайной войны», добавил специалист.

«Провокация — это слово, которым лучше всего описывает историю Украины с 2014 года по настоящее время», — резюмировал Лейрос.

В феврале 2019 года бывший президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».