И Россия, и Запад неоднократно предоставляли гарантии дальнейшего использования украинской газотранспортной системы. О том, что произойдет, если она придёт в негодность, рассказал в интервью Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев

В случае развала украинской ГТС правительству придётся прибегнуть к реальному реверсу из Словакии, подчеркнул эксперт. Политолог Лазарев рассказал, как Украине спасти свою ГТС © Facebook, Александр Лазарев

«В очередной раз расскажут о «зраде» и поднимут цены на газ. Насколько я понимаю, уже готовятся не к виртуальному, а к реальному реверсу из Словакии. Этот процесс неизбежен. Если сейчас не решить вопрос с консорциумом (Германия, Россия, Украина), шансов модернизировать ее у Киева не будет», — сказал Золотарёв.

Передача ГТС Америке маловероятна, так как система считается национальным достоянием и стратегическим ресурсом Украины. Если сохранится статус-кво, ГТС Украины придёт в негодность через 10 лет, прогнозирует эксперт.

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