Бытует мнение, что в Днепропетровске русских насильно записывали в паспорт как украинцев. О своей личной истории в интервью Украина.ру рассказал директор Фонда исторических исследований «Основание» Алексей Анпилогов

Эксперт отметил, что насильственная украинизация началась лишь после обретения Украиной независимости, а в советское время была, в основном, в 30-е годы.

«Меня записали русским. Никого не заставляли записываться «украинцем». У меня было много однокашников с национальностью «еврей», это тоже не было зазорным. Были и белорусы. Украинизация началась гораздо позже. Она стартовала где-то с 1992 года…Украинизация в советское время была, в основном, в 1930-е годы. Большевики считали, что таким образом можно помирить русские города (Днепропетровск, Запорожье, Харьков, Донецк, Луганск) и украинское село», — сказал Анпилогов. Западная Украина: депутаты возвращают «Московию», а Коломойскому дарят туристов за счет бюджета © коллаж Украина.Ру

Когда русский язык и русская культура начали выдавливаться и объявляться проблемой, Украина начала раскалываться и сейчас раскалывается еще больше. Этот процесс сопровождается потерей украинских корней, заключил эксперт.

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