Более 2,5 миллиона русских людей покинуло Казахстан с обретения республикой независимости. О причинах этого рассказал главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир

Главной причиной миграционного оттока является желание улучшить материальное положение, однако в 90-е годы, когда ситуация в России была аналогична обстановке в Казахстане, исход русского населения объяснить можно только притеснениями по этническому признаку, полагает эксперт.

«По официальной статистике, за годы независимости Казахстан покинуло 2,5 миллиона русских…Но хочется заметить, что основной миграционный поток из Казахстана в Россию пришёлся на середину 90-х годов — и в России на тот момент была абсолютно идентичная Казахстану ситуация в экономике: безработица, разгул бандитизма, Первая Чеченская…», — сказал Намовир. Намовир: Казахстан не был «сырьевым придатком» Союза © commons.wikimedia.org, Radosław Drożdżewski (Zwiadowca21)

Факт исхода русских в середине 90-х многое говорит о настроениях в казахстанском обществе тех лет, заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.