Совместные усилия Турции и России по достижению стабильности на Кавказе пресекут провокации западных стран. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан

Как показывают результаты Второй карабахской войны, объединение усилий Анкары и Москвы приносят в регион стабильность.

«Если Анкара и Москва совместными усилиями добьются политической стабильности на Кавказе, провокации западных стран будут пресечены. Точка зрения, которая рассматривает Кавказ как арену борьбы между Турцией и Россией до сегодняшнего дня, привела к тому, что и Анкара, и Москва проиграли…Кризис идет на пользу нерегиональным игрокам», — сказал Гюзалтан. Bloomberg рассказал, будет ли Турция воевать с Россией © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Совместная работа Анкары и Москвы может обеспечить стабильность и улучшение экономической обстановки не только на Кавказе, но и в значительной части Центральной Азии, заключил эксперт.

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