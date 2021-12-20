Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно призывала западные страны к участию в разрешении Карабахского конфликта.
«Правительство Армении пыталось противостоять Турции и Азербайджану, сотрудничая с игроками, расположенными за пределами региона. Результатом такой политики стало то, что в Ереване воспринимается как поражение. Сегодня там, должно быть, осознали свои ошибки, потому что проявляют волю к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном», — сказал Гюзалтан.
С другой стороны, армянское правительство готово к открытию коммуникаций в регионе, что является позитивной динамикой, заключил эксперт.
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