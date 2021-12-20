Правительство Армении пыталось заручиться поддержкой у Запада, чтобы противостоять Турции и Азербайджану. Результатом этого явилось поражение в войне. Об этом в интервью Украина.ру рассказал турецкий политолог Онур Синан Гюзалтан

Армения под руководством премьер-министра Никола Пашиняна неоднократно призывала западные страны к участию в разрешении Карабахского конфликта.

«Правительство Армении пыталось противостоять Турции и Азербайджану, сотрудничая с игроками, расположенными за пределами региона. Результатом такой политики стало то, что в Ереване воспринимается как поражение. Сегодня там, должно быть, осознали свои ошибки, потому что проявляют волю к нормализации отношений с Турцией и Азербайджаном», — сказал Гюзалтан. Искандарян рассказал, за что Армения благодарна СССР © Sputnik /Asatur Yesayants / Sputnik /Asatur Yesayants / Перейти в фотобанк

С другой стороны, армянское правительство готово к открытию коммуникаций в регионе, что является позитивной динамикой, заключил эксперт.

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