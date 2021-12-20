Антироссийские силы присутствуют как внутри Германии (партия "Зеленых"), так и в остальной Европе - в странах Балтии, Польше и Великобритании. Все эти игроки пытаются склонить Берлин к русофобской политике, но правящая партия социал-демократов пока держит удар. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

В повестку "Зеленых" входят вопросы "соблюдения прав человека" в России, вопрос Навального, «Мемориала». Они фактически выстраивают антироссийский фронт вместе с поляками, подчеркнул эксперт.

«Но они только часть правительства. И пока есть Олаф Шольц, социал-демократы — они, в принципе, настоящая власть в Германии, канцлер у нас от этой партии… Поэтому мне кажется, что социал-демократы будут, всё-таки, продолжать конструктивную и прагматичную линию в отношении России, и не позволят, чтобы кто-то Германию с этого пути сбил. Вся надежда на это», — сказал Рар. «Северный поток - 2» обречен? Юшков объяснил, чем Германия заменит российский газ © кадр из видео Украина.ру

Но, конечно, многое будет зависеть от того, как будет ситуация складываться внутри Европы. Польша и Великобритания активно склоняют Германию к антироссийским действиям, но есть такие страны, как Австрия или Франция, которые придерживаются конструктивного подхода.

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