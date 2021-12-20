Россия увеличила военное присутствие на своих западных границах в целях воздействия на страны НАТО и подспорья дипломатии. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Российская армейская группировка была расположена на западе страны неслучайно, а с целью давления на НАТО — чтобы альянс убирал свои группировки с границ России.

«Россия хочет таким образом всё-таки пробить свои дипломатические цели, понятные, с точки зрения России — чтобы Запад отказался бы от членства в НАТО для Украины. Это же не секрет, то, к чему Путин призвал западные государства в своей речи на Мюнхенской конференции в 2007 году. «Красная линия», которую Россия нарисовала, её сейчас нужно защищать», — сказал Рар. Антонов: гипотетическое членство Украины в НАТО выходит за «красные линии» © РИА Новости, Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Вхождение НАТО на территорию Украины неприемлемо для России, и Москва будет предпринимать все возможные действия, чтобы предотвратить подобный сценарий, заключил Рар.

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