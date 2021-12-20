Усиление восточной группировки НАТО оправдано тем, что американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится большим экономическим конкурентом США, подчеркнул эксперт.
«Для немцев состояние «фронтового государства» во время холодной войны было невыгодным. Они (немцы — Ред.) не хотели этого. Поэтому и шли постоянные разговоры о том, чтобы убирать американское оружие с территории Западной Германии», — сказал Рар.
Прибалтийские республики, Румыния и Польша, в свою очередь, мечтают стать фронтовыми государствами НАТО, тем самым подвергая опасности собственное население, отметил Рар.
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