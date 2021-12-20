Расширение НАТО на восток представляет угрозу для Германии, уже бывшей фронтовым государством во время Холодной войны. Об этом в интервью Украина.ру рассказал немецкий политолог Александр Рар

Усиление восточной группировки НАТО оправдано тем, что американцы хотят оставить при себе трофей — Европу, которая становится большим экономическим конкурентом США, подчеркнул эксперт.

«Для немцев состояние «фронтового государства» во время холодной войны было невыгодным. Они (немцы — Ред.) не хотели этого. Поэтому и шли постоянные разговоры о том, чтобы убирать американское оружие с территории Западной Германии», — сказал Рар. Германию толкают на антироссийские рельсы! Рар рассказал, чего опасаться в этой связи © Скриншот из видео Украина.ру

Прибалтийские республики, Румыния и Польша, в свою очередь, мечтают стать фронтовыми государствами НАТО, тем самым подвергая опасности собственное население, отметил Рар.

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