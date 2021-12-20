На новое германское правительство Олафа Шольца оказывается давление: Берлин до сих пор блокирует поставки летального оружия на Украину. О том, какие игроки хотели бы это изменить, рассказал в интервью Украина.ру немецкий политолог Александр Рар

Правительство Шольца сопротивляется давлению ряда игроков, пытающихся вынудить Берлин занять антироссийскую позицию, подчеркнул эксперт.

«Я вижу здесь, чувствую, что на новое правительство Шольца идёт сильное давление со стороны некоторых сил на Западе. Назовём их конкретно — это американский Конгресс, но не Джо Байден, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это правительство Польши», — сказал Рар. Рар объяснил, почему новый канцлер Германии рационально относится к России © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Несмотря на это, правительство Шольца по-прежнему стоит на тех позициях, на которых стояло прежнее правительство госпожи Меркель — никаких вооружений Украине не давать, заключил эксперт.

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