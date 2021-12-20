Правительство Шольца сопротивляется давлению ряда игроков, пытающихся вынудить Берлин занять антироссийскую позицию, подчеркнул эксперт.
«Я вижу здесь, чувствую, что на новое правительство Шольца идёт сильное давление со стороны некоторых сил на Западе. Назовём их конкретно — это американский Конгресс, но не Джо Байден, это какие-то структуры, видимо, разведывательные структуры Великобритании, это правительство Польши», — сказал Рар.
Несмотря на это, правительство Шольца по-прежнему стоит на тех позициях, на которых стояло прежнее правительство госпожи Меркель — никаких вооружений Украине не давать, заключил эксперт.
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