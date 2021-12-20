Неспособность украинской элиты взаимодействовать с Россией вызвана не только идеологией, идеология является лишь ширмой. О реальных причинах, препятствующих прямым контактам президентов России и Украины, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог и общественный деятель Александр Лазарев

Украине как стране жизненно необходимы прямые поставки газа из России, о которых могли бы договориться лидеры двух стран, заявил эксперт.

Базисом же противоречий между Россией и Украиной является экономика, затем политика, а идеология — это уже объяснение, почему политики действуют тем или иным образом. Также влияют и частные интересы отдельно взятых личностей, отметил Лазарев.

«Например, при президентстве Порошенко был запущен «реверс», но все понимали, что никакого реверса не было. Он был только декларативный и на бумаге. А по сути с каждой тысячи кубов от 50 до 100 долларов уходило фирмам-прокладкам, это в совокупности составляет от полумиллиарда до миллиарда долларов в год денег налогоплательщиков», — сказал собеседник издания. Лазарев описал истинные причины украинской «деолигархизации»

В заключение Лазарев предложил украинским элитам уйти от противоречий и заняться реальным построением государства.

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