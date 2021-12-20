Украине как стране жизненно необходимы прямые поставки газа из России, о которых могли бы договориться лидеры двух стран, заявил эксперт.
Базисом же противоречий между Россией и Украиной является экономика, затем политика, а идеология — это уже объяснение, почему политики действуют тем или иным образом. Также влияют и частные интересы отдельно взятых личностей, отметил Лазарев.
«Например, при президентстве Порошенко был запущен «реверс», но все понимали, что никакого реверса не было. Он был только декларативный и на бумаге. А по сути с каждой тысячи кубов от 50 до 100 долларов уходило фирмам-прокладкам, это в совокупности составляет от полумиллиарда до миллиарда долларов в год денег налогоплательщиков», — сказал собеседник издания.
В заключение Лазарев предложил украинским элитам уйти от противоречий и заняться реальным построением государства.
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