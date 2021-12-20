Последствия распада СССР для народов, его населявших, были катастрофическими. Вместе с тем, ушла человечность и взаимопомощь той эпохи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава ДНР Денис Пушилин

Разрыв цепочек производства после распада СССР привёл к нарушению продовольственного снабжения и тяжёлым 90-м годам, которые семья Пушилина пережила с трудом. Вместе с тем, были утеряны и моральные ценности эпохи, отметил глава ДНР.

«Отношения между людьми в Советском Союзе были очень человечными. Взаимопомощь, взаимовыручка, доверительность были распространенным явлением. Большинство людей не понимали, зачем на Западе существуют антидепрессанты или психотерапевты. Душевный разговор с другом на кухне ликвидировал последствия любых переживаний. Все были уверены, что у них есть работа, жилье и в больнице их будут лечить бесплатно», — сказал Пушилин. Затулин рассказал, как можно было избежать распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

Много было хорошего, но, как известно, ложка дегтя портит бочку меда. А таких ложек в истории СССР, к сожалению, было немало, заключил глава ДНР.

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