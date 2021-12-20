Миллионы русских людей оказались за пределами Родины, а разрыв хозяйственных связей стал губительным для экономики региона. Донбассу потребовалось много лет, чтобы переориентироваться на внешние рынки, подчеркнул Пушилин.
«Если проанализировать потери населения 15 республик за 90-е годы, то в большинстве случаев они ужасающие. Это очень показательный печальный итог распада СССР. Происходящие у нас события с 2014 года считаю тоже последствием распада Советского Союза. Украина в его составе была не просто братской республикой, она была одной из наиболее развитых территорий огромной страны, на которой русские люди чувствовали себя дома», — рассказал Пушилин.
Территориальное размежевание постсоветской Украины стало трагедией, которой воспользовались враги, взрастившие в бывшей республике антирусский, националистический проект, заключил глава ДНР.
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