Распад СССР повлиял на народы и регионы СССР катастрофически, включая Донбасс. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью Украина.ру о том, как геополитическая катастрофа до сих пор влияет на его родину

Миллионы русских людей оказались за пределами Родины, а разрыв хозяйственных связей стал губительным для экономики региона. Донбассу потребовалось много лет, чтобы переориентироваться на внешние рынки, подчеркнул Пушилин.

«Если проанализировать потери населения 15 республик за 90-е годы, то в большинстве случаев они ужасающие. Это очень показательный печальный итог распада СССР. Происходящие у нас события с 2014 года считаю тоже последствием распада Советского Союза. Украина в его составе была не просто братской республикой, она была одной из наиболее развитых территорий огромной страны, на которой русские люди чувствовали себя дома», — рассказал Пушилин. Пушилин объяснил, почему республики Донбасса не объединяются © пресс-служба главы ДНР

Территориальное размежевание постсоветской Украины стало трагедией, которой воспользовались враги, взрастившие в бывшей республике антирусский, националистический проект, заключил глава ДНР.

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