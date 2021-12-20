Глава ДНР Денис Пушилин на момент распада СССР учился в школе. Однако инерции советского наследства хватило, чтобы воспитание Пушилина прошло в правильных традициях. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру

На момент распада СССР Пушилину было 10 лет, и осознание масштаба трагедии пришло после.

«Инерция больших систем (а именно такой большой системой был СССР) достаточно большая. И я, учась в школе, еще получил почти все то же, что и мои сверстники до распада Союза. Нам привили правильные моральные ориентиры, нравственные основы, да и крепкие знания учителя советской школы моему поколению дали», — сказал собеседник издания. Затулин рассказал, как можно было избежать распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

При этом в условиях девяностых годов стало голодно — было нарушено продовольственное обеспечение. Пушилин отметил, что в его семье жилось очень тяжело.

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