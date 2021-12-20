Галичина была одним из центров русского движения до Второй мировой войны. О том, как можно было использовать эту возможность, рассказал в интервью Украина.ру член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

ти территории представляли угрозу не столько для России, сколько для Польши. Это Польша не могла их переварить. Но Польша с ними не церемонилась. Она приговаривала их к смертной казни или каторге, она проводила сеансы пасификации и пыталась инкорпорировать украинцев в состав Речи Посполитой. Я убежден, что если бы не Вторая мировая война, то сейчас на территории Западной Украины жили бы поляки украинского происхождения, такие как журналист Томаш Мацейчук. Судя по фамилии, он происходит либо из Волыни, либо из Подолья, но он считает себя поляком. Были эксперименты, которые проводил одним из глав польского воеводства, и украинцы расценивали их более опасными, чем пацификации.

Читать далее: https://ukraina.ru/interview/20211207/1032802126.htmти территории представляли угрозу не столько для России, сколько для Польши. Это Польша не могла их переварить. Но Польша с ними не церемонилась. Она приговаривала их к смертной казни или каторге, она проводила сеансы пасификации и пыталась инкорпорировать украинцев в состав Речи Посполитой.

Территории Западной Украины представляли угрозу не столько для России, сколько для межвоенной Польши: в ней было активно сопротивление полонизации. В то же время при правильной политике можно было возродить русское движение Западной Украины, уверен эксперт.

«Это Польша не могла их переварить…Возвращаясь к национальной политике большевиков, скажу, что если бы советская власть сделала ставку на общерусское движение Западной Украины, никакой проблемы не было бы. Точно так же, как эти люди могли сейчас считать себя поляками, точно так же они могли бы считать себя русскими. Но через такое количество лет, когда русских ликвидировали, ассимилировали или заставили уехать, с этим населением уже ничего невозможно сделать», — сказал Безпалько. «Войска Екатерины уже от нескольких лет занимали этот край». Как Галичина досталась Австрии © commons.wikimedia.org,

Если бы не освобождение Западной Украины Красной армией, сейчас на этой территории проживали бы поляки украинского происхождения, заключил эксперт.

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