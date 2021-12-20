Во время распада СССР не только Крым, но и восточные области Украины имели шансы войти в состав России. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Эксперт напомнил, что первый президент Украины не воспрепятствовал бы переходу восточной части страны в состав РФ.

«Кравчук откровенно признавался, что если бы РСФСР и Ельцин потребовали бы от них вернуть все левобережье, то они бы согласились. Но Ельцин не потребовал. Если бы позже люди, которые там жили, как Крым потребовали бы автономии, то, вероятно, они могли бы повторить крымский сценарий сейчас», — сказал Безпалько. Военный эксперт рассказал, что именно сделает Донбасс, если Украина пойдет в атаку © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Собеседник издания отметил, что Донбасс был одной из территорий, где подавляющее большинство высказалось против распада СССР и против независимости Украины.

Полностью интервью можно прочитать здесь.