Советская власть боролась с любыми проявлениями русского национального сознания. Даже после Великой Отечественной войны продолжалась большевистская линия на подавление русской идеи, в том числе на западной Украине. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

После Великой Отечественной в СССР продолжала существовать радикальная коммунистическая идеология, направленная на подавление русской идеи, отметил эксперт. Сталин мог понимать о необходимости поддержки русской идеи, но не смог бы реализовать её в обстоятельствах того времени, сказал Безпалько.

«Тот же Леонид Кучма в книге «Украина — не Россия» подчеркивал, что в 1940-е годы к Сталину с письмом обращались жители Закарпатья с просьбой создать Советскую Закарпатскую русскую республику. Сталин их просьбу проигнорировал и включил Закарпатье в состав Украинской ССР…В 1939 году, когда СССР занял Галицию, там еще были остатки общерусского движения, которые сначала обескровили во время Первой мировой войны в Терезине и Талергофе, а потом добивали уже в Польше», — рассказал эксперт. Западная Украина: депутаты возвращают «Московию», а Коломойскому дарят туристов за счет бюджета © коллаж Украина.Ру

Территории Галиции могли бы стать оплотом русского движения, но современная Западная Украина стала его антиподом в результате советской политики, заключил эксперт.

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