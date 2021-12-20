Советский Союз мог бы совладать с национальными движениями, приведшими его к распаду, если бы не следовал фатальной ошибке большевиков - подавлению общерусской идеи. Об этом в интервью Украина.ру рассказал член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько

Национальные движения в республиках СССР были очень слабыми, однако советская власть делала ставку именно на них, что и привело к распаду страны, уверен эксперт.

«Государство изначально начали строить в соответствии с постулатами национальной политики большевиков, которые предполагали борьбу с одним народом — с русским, и в качестве союзников брали себе все национальные движения. Именно в этом была порочность системы, а не в том, что существовали национальные движения, с которыми было невозможно совладать», — сказал Безпалько. Затулин рассказал, как можно было избежать распада СССР © РИА Новости, Нина Зотина

В частности, украинское национальное движение в начале XX века было чрезвычайно слабым и ничтожным: однако советская власть насильно внедряла политику украинизации, напомнил эксперт.

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