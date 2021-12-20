Исполнилось 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, положивших конец существованию СССР. Герой Советского Союза, бывший вице-президент РСФСР Александр Руцкой рассказал в интервью Украина.ру о том, что происходило в те дни

Руцкой, узнав о том, что Советского Союза больше не существует и Беловежские соглашения подписаны, не смог дозвониться до Ельцина. Вице-президенту удалось поговорить с главой РСФСР только по его возвращению в Москву.

«Я дождался, пока он прилетит. Встречаю — и, естественно, задаю вопрос: Борис Николаевич, я не понял, что произошло? Он: да вот, ты понимаешь… Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию…я предполагал, какая будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания… Поэтому вынужден был вам сказать, что мы летим подписывать экономическое соглашение», — поделился Руцкой. Руцкой назвал причину, по которой «вдребезги» разругался с Хасбулатовым © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Руцкой заявил Ельцину, что у него не было полномочий подписывать Беловежские соглашения, но его реакция была неконструктивной: сказались последствия злоупотребления алкоголем и разговор был бесполезен, утверждает собеседник издания.

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