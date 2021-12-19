Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что НАТО обсудит предложения России по гарантиям безопасности, передает 19 декабря РИА Новости

В США считают неприемлемыми часть предложений РФ по НАТО © РИА Новости, Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанк

Она добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.

На днях МИД России опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.