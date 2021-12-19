«Я четко заявила, что мы должны искать решение напряженной ситуации, в которой мы находимся, как на дипломатическом уровне, так и при помощи убедительного сдерживания. Это значит также и говорить друг с другом, то есть обсуждать предложения, сделанные Россией. Это важно и правильно, но не должно быть так, чтобы Россия диктовала партнерам по НАТО, как вести себя. Это должно быть понятно, и мы четко это заявим в этих переговорах. На следующей неделе в Совете НАТО мы обсудим эти предложения», — заверила Ламбрехт.
Она добавила, что Германия повысила уровень готовности сил быстрого реагирования.
На днях МИД России опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже переданы Вашингтону и его союзникам. Одним из пунктов проекта предлагается, чтобы НАТО предоставили гарантии нерасширения альянса на территорию Украины. По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, если НАТО и США не отреагируют на требование РФ о гарантиях безопасности, это может привести к новому витку конфронтации.