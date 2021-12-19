У бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили начались проблемы с памятью, а также развиваются заболевания, которые могут привести к инвалидности. Об этом 19 декабря рассказала депутат Верховной Рады Украины и его девушка Елизавета Ясько в своем Facebook

«Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга», — заверила она.

Ясько не стала уточнять, о чем именно идет речь, но пояснила, что это отражается на его координации движений, а заболевания — очень серьезные.

Врачи не советуют переводить Саакашвили в тюрьму из-за нового диагноза © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он вернулся в страну после восьми лет эмиграции для участия в протестах. Ранее он был заочно приговорен к шести годам тюрьмы по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В конце ноября бывший президент прекратил голодовку, которую держал 50 дней. Это случилось после того, как его перевели из тюремной больницы в Тбилиси в военный госпиталь в Гори.

В декабре Ясько рассказывала, что в тюремной больнице к Саакашвили применяют «психотропные пытки», а после голодовки у него оказался поврежден мозг. По ее словам, несколько недель назад политику прописали снотворное в больших дозах, после которого он начал жаловаться на тревогу, проблемы со слухом и зрением. О пытках говорил и адвокат политика Дмитрий Садзаглишвили.