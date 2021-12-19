«Наша цель, разделяемая нашими европейскими и американскими партнерами, состоит в том, чтобы отговорить российские власти от шага, который мог бы спровоцировать драматическую цепь событий. Но мы не хотим возврата к холодной войне», — сказала Парли.
По ее словам, чтобы избежать этого, «нельзя допустить эскалацию конфликта и необходимо сохранять спокойствие».
«В то же время мы хотим поддерживать диалог с Россией, который президент Республики инициировал в 2019 году. Более того, именно в рамках встречи в прошлом месяце в Париже между министрами обороны и иностранных дел России и Франции, мы использовали выражение "масштабных и стратегических последствий". У нас есть открытый и прямой диалог с русскими, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу вещи прямо», — подчеркнула министр.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Москва подчеркивала, что эти обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.