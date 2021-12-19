Министр обороны Франции Флоранс Парли в интервью Journal du Dimanche 19 декабря порассуждала о возможных стратегических последствиях для России из-за Украины

Министр обороны Германии призвала ввести санкции против руководства РФ © РИА Новости, Игорь Зарембо / Перейти в фотобанк

По ее словам, чтобы избежать этого, «нельзя допустить эскалацию конфликта и необходимо сохранять спокойствие».

«В то же время мы хотим поддерживать диалог с Россией, который президент Республики инициировал в 2019 году. Более того, именно в рамках встречи в прошлом месяце в Париже между министрами обороны и иностранных дел России и Франции, мы использовали выражение "масштабных и стратегических последствий". У нас есть открытый и прямой диалог с русскими, потому что мы должны иметь возможность говорить друг другу вещи прямо», — подчеркнула министр.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в «агрессивных действиях», заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Москва подчеркивала, что эти обвинения используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.