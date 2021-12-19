Министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт призвала ввести персональные санкции против руководства России в случае, если Москва пойдет на обострение конфликта с Киевом, передает 19 декабря газета Bild

Евросоюз продлил экономические санкции против России © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк Владимира] Путина и его окружение», — заявила глава Минобороны Германии.

Она пояснила, что таким образом лица, «ответственные за агрессию», смогут на себе прочувствовать последствия своих действий.

Для этого, считает Ламбрехт, германские власти должны использовать полный набор средств, которые имеются в их распоряжении — и дипломатических, и экономических.

«Мы должны исчерпать все возможности для того, чтобы остановить эскалацию. Сюда относятся и угрозы жестких санкций», — подчеркнула министр.

В свою очередь министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что западные страны не стремятся к возвращению холодной войны с Россией, нельзя допускать эскалацию конфликта. По ее мнению, необходимо поддерживать с Москвой прямой и открытый диалог.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в «агрессии» против Киева. В Москве подчеркивают, что РФ никому не угрожает, а западные СМИ распространяют алармистские заявления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно указывал на отсутствие у РФ намерений вторгаться на Украину, назвав домыслы о предполагаемом нападении пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. На днях он добавил, что в настоящее время Украина полностью потеряна для России как партнер и союзник.