Бывший советник экс-президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против РФ, передает 19 декабря «Интерфакс»

Почему санкции против России убрали из оборонного бюджета США – Крашенинникова Джо Байден объявит новые меры в отношении России только в случае, если Москва нападет на Киев.

В этой связи Грэм называл сегодняшние сообщения о возможных санкциях попыткой сдерживать действия России.

«Вариант, когда Байден решился бы на санкции без вторжения [на Украину] со стороны Москвы, я исключаю», — подчеркнул он.

Как уточнил Грэм, американский президент не раз говорил о том, что не хочет нагнетать напряжение в отношениях с Россией. По словам эксперта, меры, которые были введены весной этого года, касались вмешательства во внутренние дела страна и выборов — тех проблем, которые существовали еще при прошлых президентах США.

Грэм добавил, что Байден хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае.