«Кремлевские прихоти "гарантий безопасности", как теперь еще видно из текста обнародованных проектов, уходят далеко за рамки двусторонних отношений США — РФ. Они напрямую затрагивают национальные интересы подавляющего большинства государств всего евроатлантического пространства. Причем затрагивают именно в той сфере, которая делает свободный демократический мир собственно свободным миром. Поэтому ответ на эти предложения не может быть только ответом официального Вашингтона. Реагировать должны все, кого это касается. А Киев — самым первым», — написал Порошенко.
По его словам, какие-либо договоренности с властями РФ можно заключать исключительно после освобождения Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.
«Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматуму Кремля, подтвердить принципиальную позицию по поводу неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны. Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровью — Молдове, Абхазии и Южной Осетии — Грузии, российские оккупационные войска должны уйти. Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах. Главное, на основании собственного выбора», — добавил экс-президент.
Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.