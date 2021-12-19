Власти Украины должны первыми реагировать на предложенный Россией проект гарантий безопасности. Об этом 19 декабря заявил бывший украинский президент Петр Порошенко в своем Facebook

Путин назвал одну из главных угроз безопасности России © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

По его словам, какие-либо договоренности с властями РФ можно заключать исключительно после освобождения Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей.

«Призываю международных партнеров со всей серьезностью отнестись к ультиматуму Кремля, подтвердить принципиальную позицию по поводу неприемлемости установления сфер влияния, силового изменения границ суверенных государств, равно как и отвергнуть навязывание Москвой права вето на свободный выбор развития страны. Крым и Донбасс должны быть возвращены Украине, Приднестровью — Молдове, Абхазии и Южной Осетии — Грузии, российские оккупационные войска должны уйти. Украина, Грузия и Молдова должны занять свои законные места в европейских и евроатлантических интеграционных структурах. Главное, на основании собственного выбора», — добавил экс-президент.

Россия накануне опубликовала проекты договоров с США и НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.