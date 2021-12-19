Лазарев рассказал, как Украина окончательно «угробила» свою промышленность
Лазарев рассказал, как Украина окончательно «угробила» свою промышленность
© REUTERS, Gleb Garanich
Полученные деньги планируется пустить на содействие демонополизации экономики и усиление антикоррупционных институтов, укрепление земельных и кредитных рынков и укрепление системы социальной защиты уязвимого пожилого населения.

Во Всемирном банке выразили надежду, что данный заем окажет необходимую поддержку проводимым в стране реформам.

В июне 2020 года организация одобрила первый кредит в 350 миллионов долларов. Он был направлен на поддержку начала земельной реформы и помощи правительству в ускорении роста и инвестиций в данный сектор экономики.

 