Руководство Всемирного банка одобрило Украине новый заем в 300 миллионов евро. Об этом на днях сообщили на сайте организации

Лазарев рассказал, как Украина окончательно «угробила» свою промышленность © REUTERS, Gleb Garanich

Во Всемирном банке выразили надежду, что данный заем окажет необходимую поддержку проводимым в стране реформам.

В июне 2020 года организация одобрила первый кредит в 350 миллионов долларов. Он был направлен на поддержку начала земельной реформы и помощи правительству в ускорении роста и инвестиций в данный сектор экономики.